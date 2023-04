Grupul rus GAZ dă în judecată Volkswagen pentru a recupera 348 de milioane de dolari Procesul, despre care nu au fost inca publicate detaliile, a fost depus la tribunalul regional Nijni Novgorod, pe 7 aprilie. Volkswagen a refuzat sa comenteze. Grupul GAZ incearca deja sa recupereze 15,6 miliarde de ruble de la fostul sau partener, intr-un proces separat. Volkswagen a oprit operatiunile in Rusia in martie 2022, la scurt timp dupa ce Moscova a ordonat sa intrarea in Ucraina a zeci de mii de militari. Un tribunal a inghetat activele companiei in Rusia pe 17 martie, dar ordinul a fost ridicat pe 3 aprilie. Volkswagen intentioneaza sa-si vanda activele rusesti, inclusiv o fabrica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

