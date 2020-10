Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiti-va sa va cumparati un autoturism electric, primaria va face statii de incarcare rapide. Miercuri, in sistemul de licitatii publice, a fost (in sfarsit) publicat anuntul de licitatie pentru stabilirea firmei care se va ocupa de implementarea proiectului de realizare a unui numar de 16 statii…

- Enel X Romania a pus in functiune doua noi statii de incarcare a vehiculelor, una in Dumbravita, langa Timisoara, si una in resedinta de judet, reteaua de puncte de incarcare dezvoltate de companie in Romania ajungand astfel la 38 de unitati, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.…

- Rețeaua de stații de incarcare pentru mașini electrice dezvoltata de Enel X, divizia de servicii avansate de energie a Grupului Enel, continua sa se extinda pe piața din Romania. Cel mai nou proiect vizeaza instalarea a 10 stații de incarcare rapida pentru mașini electrice in benzinarii operate de OMV…

- ​Firmele mici și mijlocii din domeniul HoReCa, precum pensiunile și hotelurile de dimensiuni reduse, vor putea obține fonduri nerambursabile de pâna la 100.000 de euro fiecare, pentru a-și instala panouri solare de producere a energiei regenerabile și stații de alimentare a mașinilor electrice,…

- Municipiul Brașov trece la pasul urmator și se pregatește intens pentru trecerea la energia verde. In acest sens, dupa instalarea senzorilor pentru masurarea calitații aerului in tot orașul, acum s-a trecut la construirea infrastructurii pentru venirea masiva in oraș a automobilelor electrice. Se…

- Lidl continua investițiile in Romania și inaugureaza doua magazine: unul in orașul Gherla, județul Cluj, iar celalalt in orașul Marghita, județul Bihor Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea a doua noi magazine pe data de 13 august: unul in orașul Gherla, județul Cluj, care dispune și…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen a anunțat recent ca fiecare brand din cadrul constructorului este liber sa-și aleaga propria strategie pentru electrificare. Reprezentanții brandului premium DS au anunțat acum ca au luat deja o decizie in aceasta privința, iar planul este ca dupa 2025 francezii sa renunțe…

- Amenajarea primelor statii de incarcare electrica auto din municipiul Calarasi a intrat in linie dreapta. Conform contractului de proiectare si executie semnat de catre autoritatile locale, in aproximativ 3 luni cele patru puncte de incarcare auto electrica vor fi finalizate.