Stiri pe aceeasi tema

- Revolut lanseaza o noua oferta pentru clientii romani: Se majoreaza temporar suma maxima acordata pentru creditul de consum in lei. Revolut Bank lanseaza o noua oferta pentru clientii romani si majoreaza la 200.000 lei (+60%) plafonul maxim al sumelor ce pot fi acordate clientilor care aplica pentru…

- Grupul PPC, una dintre cele mai importante companii de energie din regiune, prezenta in cinci țari din sud-estul Europei, a inregistrat, in primul trimestru al anului, o creștere a profitabilitații operaționale, pe fondul diminuarii cheltuielilor operaționale și in principal a achizițiilor de energie,…

- Este imbatranirea populației Europei o bomba cu ceas? Cu rata sa scazuta a natalitații și cu forța de munca intr-o zona gri, continentul se confrunta cu o criza demografica care ar putea afecta competitivitatea economica și finanțele publice. Numarul persoanelor in varsta de munca – cei cu varste cuprinse…

- Un grup de 39 de migranți, printre care cincisprezece minori, care incercau sa patrunda in Grecia dinspre Turcia trecand un fluviu au fost arestați, a anuntat politia elena miercuri seara, transmite AFP. Grupul era alcatuit din 13 barbati, 11 femei si 15 minori, a facut cunoscut politia intr-un comunicat,…

- In luna decembrie, in urma cu 2 ani, datorita increderii romașcanilor, a nemțenilor, am fost aleasa in funcția de deputat de Neamț. In mandatul pe care l-am primit m-am implicat, am fost apropiata de fiecare dintre comunitațile nemțene, mi-am aratat respectul real tuturor, am cautat și am obținut soluții…

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, o parte dintre ei din conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa la data faptelor, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o…

- Grupul francez Danone a inceput sa cumpere din ce in ce mai mult zer si aluminiu din Asia pentru a reduce costurile, o decizie care ii va nemultumi pe fermierii francezi, in primul rand, dar și pe furnizorii europeni de aluminiu. Un director de la Danone a declarat pentru Reuters ca din cauza inflatiei…

- GlobalLogic Inc, o companie a grupului Hitachi și din sectorul de inginerie digitala, iși extinde prezența in piața din Romania prin creștere organica, pe langa achiziția companiei clujene Fortech. Extinderea face parte din planul european al companiei, unde Romania va juca un rol major. Ca urmare a…