Stiri pe aceeasi tema

- Romania este prima țara in care compania Nova Post a inceput sa ofere servicii de livrare atat in Ucraina cat și in Republica Moldova. Timpul de livrare din Romania in Republica Moldova este de la 3 zile, iar intre Romania și Ucraina este de la 5 zile.

- Fermierii din Dabuleni au anunțat ca s-au copt primii pepeni, dar cantitați mari pe piața vor aparea abia in circa 10 zile. Vremea ploioasa din ultima perioada a intarziat recolta. Primii pepeni culeși au plecat spre Craiova, București, Arad sau Sibiu.

- – Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in ședința din data de 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 acțiuni reprezentand 17,34% din numarul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica – societatea emitenta. Cu o cifra…

- Aliatii din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ar putea fi gata sa elimine unele obstacole din calea apropierii Ucrainei de alianta militara, a declarat vineri ministrul german al apararii, Boris Pistorius, informeaza Reuters. „Sunt tot mai multe semne ca toata lumea va fi de…

- Esecul listarii Agricover Holding, printr-o oferta publica initiala stabilita la maximum 416 mil. lei si derulata intre 4 si 16 mai 2023 la Bursa de la Bucuresti, a transmis un semnal de alarma in piata, avand in vedere ca ceea ce ar fi putut fi cea mai mare oferta de listare din Europa Centrala si…

- Gigantul energetic Hidroelectrica priveste in prezent catre fonduri de pensii cu 22 miliarde de dolari active pe masura ce se pregateste sa realizeze una dintre cele mai mari listari ale unei companii europene de energie regenerabila, scrie publicatia americana Bloomberg. Hidroelectrica a captat interesul…

- Alpinistul nepalez Kami Rita Sherpa a atins miercuri varful Everest a 27-a oara si a stabilit un nou record pe ”Acoperisul Lumii”, anunta organizatorul expeditiei sale, relateaza AFP.”El a atins cu succes varful in aceasta (miercuri) dimineata, ghidand un alipinist vietnamez”, declara AFP Mingma…

- Pierdem medici, asistente, șoferi, meseriași, oameni calificați. Exodul romanilor e laitmotivul pe care il auzim de ani buni și chiar daca s-au gasit soluții pe ici, pe colo, continuam sa importam forța de munca. Vedem muncitori straini din ce in ce mai des pe șantierele din București sau pe strazi,…