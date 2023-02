Grupul petrolier britanic BP a raportat un profit anual record pentru 2022, de peste două ori mai mare faţă de anul anterior Analistii chestionati de Refinitiv se asteptau la un profit net de 27,6 miliarde de dolari pentru intregul an 2022. BP a declarat ca recordul sau de profit anual anterior a fost de 26,3 miliarde de dolari, obtinut in 2008. Pentru trimestrul patru, BP a inregistrat un profit net de 4,8 miliarde de dolari, depasind cu putin asteptarile analistilor, de 4,7 miliarde de dolari. BP a anuntat o noua rascumparare de actiuni de 2,75 miliarde de dolari, pe care se asteapta sa o finalizeze inainte de a-si anunta rezultatele primului trimestru din 2023, la inceputul lunii mai. De asemenea, si-a majorat dividendul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul petrolier britanic Shell a raportat joi cel mai mare profit anual din istoria, sustinut de cresterea preturilor combustibililor fosili si de cererea puternica de la invazia Rusiei in Ucraina, anul trecut, transmite Reuters.Shell a raportat castiguri ajustate de 39,9 miliarde de dolari…

- Shell a raportat castiguri ajustate de 39,9 miliarde de dolari pentru intregul an 2022. Suma depaseste cu mult profitul de 28,4 miliarde de dolari obtinut in 2008, despre care Shell a spus ca a fost recordul anual anterior al companiei, si este mai mult de dublul profitului companiei pentru intregul…

- Profitul retailerului suedez H&M a scazut peste asteptari in perioada septembrie-noiembrie, afectat de increderea redusa a consumatorilor in economie si de cresterea costurilor care nu a fost transferata integral in preturi, transmite Reuters. Profitul operational al perioadei raportate, care este trimestrul…

- Profitul operational al perioadei raportate, care este trimestrul patru fiscal pentru H&M, al doilea mare comerciant de moda din lume, a fost de numai 821 de milioane de coroane (79,7 milioane dolari), fata de 6,26 miliarde de coroane cu un an in urma si o estimare medie a analistilor intervievati de…

- Tesla a castigat in 2022 mai mult decat a facut-o vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Companiile aeriene si producatorii de avioane au beneficiat de o redresare brusca a calatoriilor aeriene, una dintre cele mai afectate industrii de pandemia de Covid. Dar liderii Boeing au ezitat sa intensifice productia de avioane inainte de stabilizarea lantului de aprovizionare. Compania produce…

- Companiile petroliere de top din Occident sunt așteptate sa raporteze un profit net total de 200 de miliarde de dolari pentru anul 2022, unul turbulent și caracterizat de o mare volatilitate a prețurilor la petrol și gaze, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie Reuters.Exxon Mobil, Chevron, BP,…

- Grupul OMV a anunțat ca va plati taxa de solidaritate in Austria, impusa de Uniunea Europeana, insa in Romania compania OMV Petrom anticipeaza ca nu indeplinește condițiile pentru a se incadra la plata acestei taxe. Grupul austriac OMV a anuntat joi ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestrul…