- Joi, 24 noiembrie, de la ora 16,00, in Amfiteatrul A01 al Universitatii de Vest Timisoara ceremonia dedicata decernarii titlului de Cetațean de onoare al Municipiului Timișoara profesorului, prozatorului și eseistului Daniel Vighi. Daniel Vighi este prozator din generatia literara a anilor ’80 si eseist.…

- In perioada 17-19 noiembrie 2022, Universitatea de Vest din Timișoara gazduiește, in premiera pentru Romania, European Quality Assurance Forum (EQAF) 2022, cea mai mare și prestigioasa conferința internaționala in domeniul asigurarii calitații invațamantului universitar. Sunt așteptați peste 300 de…

- Marcelle Poaty-Souami, muzicianul timișorean care a fost recompensat recent cu premiul de „Pianistul Anului“ la premiile Timișoara Jazz Awards – care s-au desfașurat in Aula Magna a Universitații de Vest Timișoara – implinește astazi frumoasa varsta de 28 de ani, ocazie cu care PRESSALERT.ro ii ureaza…

- Artistul plastic Dumitru Șerban, președinte al filialei aradene a Uniunii Artiștilor Plastici și fost decan al Facultații de Arte Plastice din cadrul Universitații de Vest Timișoara a fost colaborator al Securitații, arata o decizie a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații.

- Universitatea de Vest din Timișoara incheie, pe 20 octombrie, proiectul „Practica de calitate pentru o cariera de succes”. Acesta a vizat creșterea nivelului de ocupabilitate in randul a 343 studenți ai Universitații de Vest din Timișoara, viitori absolvenți, prin consolidarea serviciilor de practica…

- La Timișoara a fost lansata, luni, construcția celui mai mare camin studențesc din Romania. Acesta va fi al Universitații de Vest Timișoara, va avea 934 de locuri, iar investiția este estimata la 138 de milioane de lei. Investiția este realizata prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Cladirea…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și-a deschis astazi porțile pentru noul an universitar 2022-2023, printr-o festivitate speciala, organizata in Aula Magna a UVT. Au participat invitați de seama, alaturi de studenții, familiile și apropiații lor, dar și de universitarii, cercetatorii și personalitațile…

- Universitatea de Vest din Timișoara deschide anul universitar cu o saptamana spectaculoasa, care se anunța plina de energie și entuziasm, cu multe evenimente așteptate cu nerabdare, ca in fiecare an. Incepand de luni, 26 septembrie, va debuta un program dedicat „bobocilor” din primul an, in care sunt…