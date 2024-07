Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis joi ca „președinția rotativa a UE nu are mandat de a se angaja cu Rusia in numele UE”, scrie Mediafax.Michel a reacționat dupa ce premierul Ungariei a anunțat ca va face o vizita in Rusia. Ungaria deține președinția rotativa a Uniunii…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, a reacționat dupa ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat ca va vizita Rusia vineri. Incepand cu 1 iulie, Ungaria a preluat președinția Uniunii Europene.

- Guvernul naționalist al Ungariei preia luni președinția Uniunii Europene cu un apel asemanator lansat de Trump de a "face Europa mareața din nou". Mulți legislatorii UE cred ca Ungaria n-ar trebui sa aiba aceasta poziție.

- Foto – Hepta Bruxelles-ul iși ține respirația in timp ce Budapesta preia președinția rotativa a Consiliului. In ciuda istoricului prim-ministrului Viktor Orban ca provocator-șef al UE, diplomații au lucrat intens pentru a sublinia ca Budapesta dorește sa aiba o perioada normala, de succes, in timpul…

- Liderul pro-Kremlin al Ungariei, Viktor Orban, preia președinția rotativa a Consiliului European la 1 iulie, la doar cateva saptamani dupa ce partidele naționaliste și populiste au crescut in blocul comunitar, consolidandu-și poziția in Parlamentul European. Diplomații maghiari au promis o președinție…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a descris noua conducere UE ce se profileaza, sub un potential al doilea mandat de presedinte al Comisiei Europene al Ursulei von der Leyen, drept o ‘coalitie pro-razboi, pro-migratie si anti-economie’. Intr-un interviu acordat vineri postului de radio de stat ungar,…

- Belgia, actuala deținatoare a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, face in premiera pasul spre a indemna guvernele UE sa ia in considerare folosirea așa-zisei „opțiuni nucleare” impotriva Ungariei – suspendarea dreptului de vot a acesteia in instituțiile europene, scrie Politico. Ungaria…

- Invazia rusa in Ucraina in 2022 a declanșat o creștere a cheltuielilor de aparare pe flancul estic al NATO, cea mai mare in Polonia, care și-a majorat cheltuielile de aparare pana la 3,9% din produsul intern brut in 2023, aproape dublu fața de nivelul din 2014, potrivit Reuters citata de HotNews.ro.Deși…