Stiri pe aceeasi tema

- Generalul american in rezerva Ben Hodges, comandant al trupelor SUA in Europa in perioada noiembrie 2014 - decembrie 2017, reitereaza ca forțele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga invazia rusa, inclusiv din peninsula Crimeea, pana la sfarșitul lui august anul acesta.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj ambasadorilor acreditați la București. Acesta a vorbit despre provocarile anului trecut, dar și despre prioritațile Romaniei in 2023. „Europa și lumea intreaga nu mai sunt și nu vor mai fi la fel”, spune președintele.

- 180 de militari NATO vor fi aduși la baza din Otopeni. Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) vor sosi marțea viitoare la București „pentru a sprijini prezența consolidata a alianței in regiune și pentru a monitoriza activitatea militara a Rusiei”, a precizat NATO intr-o…

- Public Power Corp (PPC), cea mai mare companie de utilitati din Grecia, a anuntat miercuri seara ca a semnat un acord de exclusivitate cu compania italiana Enel privind posibila achizitie a activelor acesteia din Romania, transmite Reuters, conform Agerpres. Potrivit PPC, in timpul discutiilor cu caracter…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 30 noiembrie, la finalul reuniunii miniltrilor de Externe ai alianței, de la București, ca NATO nu vede China ca pe un adversar și va continua sa aiba relații comerciale cu Beijingul. Totodata, șeful alianței vorbit despre importanța…

- Moldovenii au devenit mai puțini ingrijorați de corupție, iar prețurile mari, razboiul din Ucraina și saracia au ajuns in topul preocuparilor, arata datele celui de al 4-lea Barometru privind situația politica din Moldova și relația cu Romania, produs comun IDIS Viitorul, CBX Research și IPRIS București.

- „Neutralitatea nu ne poate apara de rachete. Razboiul ne-a aratat ca trebuie sa acordam mai multa atenție consolidarii securitații și securitatea trebuie privita intr-un sens mai larg, nu doar prin prisma armatei”, a declarat ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila, intr-un interviu…

- Razboiul inceput de Rusia in Ucraina este ca o hartie de turnesol care evidentiaza valorile si principiile tarilor lumii. Se vede mai clar ce apara fiecare, ce interese au statele, cine profita si cine pierde din cauza intregii situatii. Cazul Serbiei insa este unul care are nevoie de o analiza mai…