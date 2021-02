Stiri pe aceeasi tema

- Imunologul francez Jean-Francois Delfraissy, consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, a tras un semnal de alarma, duminica, in privința gravitații situației create de apariția noilor tulpini de coronavirus. Conform Agerpres , care citeaza Reuters, expertul a declarat la postul BFM…

- Euronews, in parteneriat cu Universitatea Politehnica București, lanseaza Euronews Romania, canal de stiri in limba romana Euronews a semnat un parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) pentru a lansa Euronews Romania, un canal de stiri nou, independent, destinat publicului vorbitor…

- Anul 2020 a inceput promitator pentru Romania, in privinta planurilor de finalizare a procedurii de licitatie pentru frecventele 5G, insa schimbarea la 180 de grade survenita in intreaga lume din cauza pandemiei de coronavirus, a facut ca autoritatile de la Bucuresti sa amane calendarul initial. Oficialii…

- ”Apel matinal” - Invitat: premierul interimar, Nicolae Ciuca Nicolae Ciuca. Foto: www.facebook.com/IonelNicolaeCiuca. ”Apel matinal” - Invitat: premierul interimar, Nicolae Ciuca Realizator: În România se fac ultimele pregatiri înaintea…

- Mihai Bica, un roman care a terminat Medicina la Cambridge s-a intors in țara natala. De la inceputul acestui an, tanarul este rezident la Institutul pentru Boli Cardiovasculare „CC Iliescu”, dar se pregatește și la Spitalul Floreasca din Bucuresti, unde invața cum funcționeaza medicina de urgența."In…

- Cazul medicului Ioan Catalin Denciu, de la Spitalul Județean Neamț, este totuși unul norocos din acest punct de vedere, autoritațile mobilizandu-se rapid pentru a il transfera la un spital din Belgia in 12 ore de la incendiu. Soarta multora dintre marii arși din Romania ramane, insa, la voia intamplarii,…

- Pe 5 octombrie, Gabriela Firea a declarat la Antena 3 ca "scolile trebuie sa fie inchise doar acolo unde apar focare, asa cum se intampla in intreaga Europa. In Romania si in Letonia s-au inchis scolile de-a valma, fara sa existe motivatie" Potrivit Libertatea, Firea a fost intrebata miercuri…