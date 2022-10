Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si alti 10 producatori, printre care si Rusia, vor decide probabil miercuri, la Viena, o reducere a productiei de petrol, intr-un context complex in care se combina scaderea preturilor, indoielile privind evolutia cererii, problemele de

- Grupul energetic francez Engie a anunțat marți ca gigantul rus Gazprom procedeaza din aceasta zi la o reducere suplimentara și imediata a livrarilor de gaze naturale, ”ca urmare a unui dezacord intre parți privind aplicarea contractului”. Potrivit Engie, este vorba mai degraba de cautarea de pretexte…

- Prețul petrolului a crescut luni cu peste 1%, extinzand caștigul de saptamana trecuta, in condițiile in care o potențiala reducere a producției OPEC+ și conflictul din Libia au contribuit la compensarea dolarului american puternic și a perspectivelor sumbre privind creșterea economica din SUA, potrivit…

- Grupul OPEC+ a decis, miercuri, cresterea productiei de petrol cu doar 100.000 de barili pe zi, incepand din septembrie 2022, o masura cu impact redus care intervine dupa luni de insistente din partea presedintelui SUA, Joseph Biden, scrie Bloomberg.

- Grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei, a decis miercuri o majorare nesemnificativa a productiei, in pofida recentei vizite efectuate de presedintele SUA, Joe Biden, in Arabia Saudita, in incercarea de a convinge liderul OPEC sa pompeze…

- Grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei, a decis miercuri o majorare nesemnificativa a productiei, in pofida recentei vizite efectuate de presedintele SUA, Joe Biden, in Arabia Saudita, in incercarea de a convinge liderul OPEC sa pompeze…

- O noua reducere a pretului gazelor ar putea fi aplicata in viitorul apropriat pentru americanii lipsiti de numerar, deoarece guvernul continua sa utilizeze petrol din stocurile sale, scrie Insider.

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP. Gazprom a precizat ca, incepand de miercuri, livrarile de gaze via Nord…