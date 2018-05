Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de restaurante San Marco, Del Ponte si Beraria “Vlad Tepes” din Targoviste recruteaza, in vederea angajarii, personal cu sau Post-ul TARGOVISTE: Locuri de munca in industria serviciilor de restaurante apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Guvernul ar trebui sa implementeze masuri care sa usureze modul firmelor de a face afaceri, nu sa le faca acestora viata mai grea. Un studiu care face inconjurul presei internationale plaseaza Romania, in primul an de guvernare PSD-ALDE, in grupul celor mai complicate tari din lume pentru…

- Cambridge Analytica se inchide, a recunoscut miercuri un oficial al acestei firme de consultanta aflate in centrul scandalului privind confidentialitatea datelor personale ale utilizatorilor Facebook, potrivit ziarului Wall Street Journal, preluat de Reuters. Stirea este confirmata de Nigel Oakes,…

- Grupul sud-coreean LG cumpara ZKW Group, un furnizor austriac de faruri pentru industria auto, cu 1,1 miliarde de euro, pe masura ce conglomeratul incearca sa iși sporeasca veniturile din sectorul automotive.

- Grupul sud-coreean LG cumpara ZKW Group, un furnizor austriac de faruri pentru industria auto, cu 1,1 miliarde de euro, pe masura ce conglomeratul incearca sa iși sporeasca veniturile din sectorul automotive. LG Electronics va prelua 70% din acțiunile companiei austriece, iar LG Corp va cumpara restul.…

- Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilier din lume, a decis sa renunte la obiceiul de a face planuri in avans pe 5 pana la 10 ani si va pune la punct o strategie pe trei ani, in ideea de a tine pasul cu o societate care se transforma rapid, transmite Bloomberg. Această strategie va…

- Daimler și BMW Group au anunțat astazi ca au semnat o ințelegere prin care cei doi constructori devin parteneri in zona mobilitații alternative. Astfel, clienții aplicațiilor celor doi producatori vor avea acces la o baza comuna de mașini și informații in timp real.

- ♦ Lantmannen Unibake, divizia de panificatie a cooperativei suedeze Lantmannen, care reuneste peste 25.000 de fermieri, a cumparat in 2016 divizia de chifle si alte active ale Goodmills Romania (fosta Titan SA).