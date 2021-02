Grupul MOL, cu 243 de benzinării în România, a obținut un rezultat operațional de peste 2 mld. dolari anul trecut Grupul MOL a inregistrat in al patrulea trimestru un rezultat operational de 464 de milioane de dolari, cu 23% mai redus fata de anul precedent, reflectand cadrul macro mai slab pe segmentul petrolului, arata rezultatele financiare ale companiei, aducand astfel rezultatul operational pe intregul an la nivelul de 2,05 miliarde dolari, peste tinta orientativa actualizata. Compania asteapta in 2021 la un rezultat EBITDA de aproximativ 2,3 miliarde dolari, pe masura ce mediul macro probabil se va recupera. „m livrat peste 2 miliarde dolari EBITDA in 2020 si, desi castigurile au fost mai mici comparativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

