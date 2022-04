Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Rusiei in Ucraina a determinat observatorii din industria auto sa reduca previziunile de producție și vanzari pentru urmatorii doi ani. Criza a inchis fabrici din Europa de Est și a provocat creșteri bruște ale prețurilor materiilor prime deja scumpe. In martie, S&P Global Mobility, fosta IHS…

- Ministrii de externe ai tarilor din Uniunea Europeana vor analiza luni, la Luxemburg, al saselea pachet de sanctiuni contra Moscovei, dar chestiunea eventualei opriri a achizitiei de petrol si gaz din Rusia inca ii divizeaza pe Cei 27, informeaza AFP. ”Am impus sanctiuni grele contra Rusiei si suntem…

- Criza ucraineana schimba configurația relațiilor internaționale, inclusiv in Europa, constata corespondentul RFI la Budapesta. Ungaria, a anunțat el, a anulat o reuniune a grupului de la Vișegrad prevazuta pentru zilele de 30 și 31 martie la Budapesta, dupa ce miniștrii Apararii ai Poloniei și Cehiei…

- Cu ocazia Campionatului European de seniori de la Budapesta (Ungaria), a avut loc ședința Comitetului Executiv al UWW Europe Council, la care au participat Razvan Pircalabu, vicepreședinte UWW si presedinte al Federatiei Romane de Lupte, și Alin Grigore, membru al Comisiei Tehnice si secretar general…

- Acuzatiile Rusiei ca Ucraina are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Kievului, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. “Putin este…

- Printmasters este o companie cu capital olandez in plina dezvoltare, cu sediul in Romania, specializata in decorarea și tiparirea de produse industriale și promoționale. Printmasters este activa pe piața europeana din anul 2008 și ofera servicii de calitate excepționala și cu valoare adaugata nelimitata…

- Municipiul Piatra-Neamt a intrat in competitia europeana pentru a deveni unul din cele 100 de orase inteligente si neutre din punct de vedere climatic. Primarul Andrei Carabelea a declarat, intr-un comunicat, ca cererea pentru includerea in programul Comisiei Europene “Mission on 100 Climate-neutral…

- Bosch iși extinde proiectele de eficiența energetica și producția de energie verde la Blaj (P) Fabrica Bosch din Blaj iși reduce consumul de energie cu 10 procente prin proiecte de eficiența energetica. Compania iși extinde producția de energie verde prin instalarea de panouri fotovoltaice, in urma…