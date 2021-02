Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri de 1,214 miliarde lei (251 milioane euro), inregistrand astfel o creștere de 25,5% fața de 2019. Dezvoltarea rețelei de laboratoare COVID-19 a reprezentat una dintre realizarile importante la…

- Merck inchide programul de vaccin Vaccinul la care lucra compania americana Merck nu se va mai produce, a dezvaluit compania, pentru ca „nu era mai eficient” decat altele dezvoltate de concurența. Producatorul american de medicamente Merck a anunțat ca nu va mai produce vaccinul anti-COVID la care lucra…

- Directorul general al Renault, Luca de Meo, a prezentat, joi, planul de redresare strategica a grupului francez, sub numele de „Renaulution”, care va face trecerea de la volum la valoare. In cadrul acestui plan, Dacia va beneficia de tehnologia E-tech si de o platforma comuna cu Lada. Planul…

- Anticorpii generați de vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Moderna ar putea oferi protecție de pana la cațiva ani, a declarat joi directorul executiv, Stephane Bancel. Deocamdata, nu se poate face o evaluare definitiva, pentru ca sunt necesare inca mai multe date, relateaza Reuters.Compania americana…

- In pragul sarbatorilor de iarna, rețeaua Profi anunța ca a deschis ultimele doua magazine din acest an, in localitațile Fantanele și Rușii Munți și ca incheie anul cu 1.404 unitați. „Deși pandemia de Covid-19 a facut ca acest al 20-lea an din existența Profi sa fie unul deosebit de dificil, avem numeroase…

- Medicii Adrian Marinescu, de la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, și Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societații Naționale de Medicina Familiei, vorbesc, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, despre efectele secundare ale vaccinului anti-COVID și cat de…

- La nivel național, Partidul Social Democrat a caștigat alegerile parlamentare, prin urmare liderii formațiunii politice spun ca partidul e gata de guvernare. ”PSD iși asuma hotarat responsabilitatea de a forma un guvern care sa scoata țara din profunda criza sanitara și economica in care a aruncat-o…