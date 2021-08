Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au oprit pe strada un membru al personalului afgan al Organizației Națiunilor Unite in timp ce incerca sa ajunga duminica la aeroportul din Kabul. I-au percheziționat vehiculul unde i-au descoperit documentele ONU. Apoi l-au batut, potrivit unui document intern al ONU prezentat de Reuters…

- ​John Deere, liderul mondial în producția de tractoare și alte utilaje agricole, cumpara un startup american de robotica, ce dezvolta tehnologii prin care se face trecerea la echipament autonom, pentru ferme cu mai puțini lucratori. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Compania Nationala Tarom a demarat saptamana aceasta programul de restructurare prin care va ajunge la un total de 1.316 salariati, insa miza o reprezinta cresterea eficientei companiei, nu doar reducerea numarului de angajati, explica noul director general al Tarom Catalin Prunariu. „Planurile…

- ​Patronii români din sectorul HoReCa au crescut salariile din firme cu pâna la 20% în anul 2021 fața de 2019, dar tot întâmpina greutați în recrutarea de lucratori, releva o cercetare realizata de platforma online de joburi eJobs. Citește mai departe și comenteaza…

- Planul de restructurare revizuit al Societații Complexul Energetic Oltenia, companie deținuta de statul roman prin Ministerul Energiei, prevede inchiderea a doua grupuri de producere a electricitații in 2021, potrivit unui document guvernamental consultat de Profit.ro. Peste 700 de angajați vor fi disponibilizați…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat ca sistemul public din Romania este supraincarcat cu personal, astfel ca pierderile sunt foarte mari. El a dat exemplu institutia pe care o conduce si a subliniat ca in urma reorganizarii s-au economisit 6 milioane de euro in numai…

- Se apropie „Ziua Zero”? Ce declara un psihiatru despre ziua in care nu va fi inregistrat nici un deces de COVID in țara noastra Se apropie „Ziua Zero”? Ce declara un psihiatru despre ziua in care nu va fi inregistrat nici un deces de COVID in țara noastra Ultima zi fara decese direct legate de COVID-19…