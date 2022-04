Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Lavazza și-a prezentat miercuri rezultatele pentru anul financiar 2021, in care a raportat o cifra de afaceri de 2,308 miliarde de euro, cu indicatori financiari cheie in creștere și un mix pozitiv de produse și canale de distribuție. Scenariul macroeconomic din 2022 se anunța a fi unul complex,…

- OPEC a transmis, luni, Uniunii Europene ca sanctiunile actuale si viitoare impotriva Rusiei ar putea crea unul dintre cele mai grave socuri de aprovizionare cu petrol, ca ar fi imposibil sa inlocuiasca aceste volume si a semnalat ca nu va pompa mai mult titei, transmite Reuters. Oficialii…

- In timpul unei intalniri cu autoritațile regionale din Liov, ambasadorul chinez Fan Xianrong s-a angajat sa ajute Ucraina sa se reconstruiasca dupa razboi. Mesajul sau a fost o usoara abatere de la linia oficiala de la Beijing, care inca mentine sprijinul general pentru Rusia. „China este o țara prietena…

- In trei saptamani de panica, de cand Rusia a invadat Ucraina, moldovenii au procurat cel putin 90 de milioane de dolari in diverse valute si au platit in plus sub forma de marja comerciala majorata minim 30 de milioane de lei. Altfel spus, casele de schimb valutar au profitat din plin de panica si au…

- Situația din Ucraina este cu adevarat disperata. Armata rusa se pregatește sa dea asaltul final asupra capitalei Kiev, iar pana acum aproape doua milioane oameni au parasit țara. Numai pe teritoriiul Romaniei, in cele 12 zile de razboi, au intrat peste 260.00 de refugiați ucrianeni. O buna parte ditre…

- Mai mulți soldați americani și echipamente ale Statelor Unite au sosit cu avioane militare pe aeroportul Rzeszow-Jasionka din Polonia, aflat in sud-estul țarii, marți (8 februarie).Cu un Boeing 747 charter, sute de soldați americani au ajuns la Rzeszow, situat la aproximativ 62 de mile de granița cu…

- Alte 3 927 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 1 096 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 24 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 9-Rusia, 5-Romania, 3-Ucraina, 2-Germania, 1-Spania, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Canada,…

- Alte 2 449 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 846 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sint asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 4-Rusia, 2-Ucraina, 2-Danemarca, 1-Franța, 1-Marea Britanie. Numarul total…