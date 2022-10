Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari investiții din domeniul construcțiilor urmeaza a fi realizata de Grupul Knauf. Cu un total de peste 200 milioane euro, Knauf va construi o fabrica de materiale de izolații la Tarnaveni și una de gips-carton și profile metalice la Huedin. Knauf Insulation a cumparat fabrica de…

- Investiție PepsiCo de 100 de milioane de dolari in fabrica de snack-uri Star Foods din Popești-Leordeni, in urma careia aceasta urmeaza sa-și dubleze capacitatea de producție. O veste buna pentru producatorii romani de cartofi, mai ales ca o mare parte din materia prima provine din țara. Investiția,…

- Knauf Insulation, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața materialelor izolante, parte a Grupului Knauf, se afla intr-un proces continuu de recrutare pentru fabrica de la Tarnaveni, a anunțat, in urma cu cateva zile, Adrian Garofeanu, director general Knauf Insulation Romania și Bulgaria. "Pentru…

- Noua piața moderna cu parcare subterana din cartierul George Enescu a fost inaugurata, in aceasta dimineața, in prezența primarului Sucevei, Ion Lungu și a viceprimarului Lucian Harșovschi. Noua piața agroalimentara din George Enescu ofera comercianților spații ultramoderne pentru vanzarea produselor.…

- In curind, in incinta Spitalului Vechi din Suceava va fi deschis un centru medical de radioterapie oncologica. Investiția a fost realizata de o firma privata și, potrivit președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, se cifreaza la aproximativ 10 milioane de euro. La fața locului, astazi, au…

- ”Prima jumatate a lui 2022 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 336 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzactiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum”, potrivit raportului de piata al Colliers…

- Investitii de peste 80 milioane euro in ambulatoriile de specialitate, cu bani din PNRRMinisterul Sanatatii a lansat in consultare publica astazi, 25.07.2022, Ghidul solicitantului pentru selectarea a cel putin 30 de Unitati de asistenta medicala ambulatorie printr un apel deschis aferent Componentei…

- Industria de media și divertisment din Romania este estimata sa creasca cu 10% in acest an, comparativ cu 2021, la 3,4 miliarde euro, majoritatea segmentelor urmand sa inregistreze majorari, conform celei de-a 23-a ediții a raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026 (GEMO). Rata de…