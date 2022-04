Stiri pe aceeasi tema

- Un val de atacuri cibernetice a vizat Romania in dimineata de vineri, 20 aprilie. Site-urile mai multor instituții din tara noastra, intre care Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii Nationale si Politia de Frontiera au fost blocate.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat de inteles ca nu este impotriva unirii cu Romania. Totodata, Maia Sandu a accentuat ca „unirea este un lucru pe care il pot decide cetatenii”.

- Atac cibernetic masiv in Romania, cu mesaje virusate pe telefon, in perioada sarbatorilor de Paste. Politia Romana si DNSC au oferit o serie de sfaturi pentru romanii care au primit astfel de mesaje. „Perioada sarbatorilor Pascale este una in care s-a dezvoltat foarte mult obiceiul transmiterii de mesaje…

- ”Am creat un grup de lucru, la nivelul Ministerului Economiei, am chemat asociatiile profesionale si companiile pentru a vedea care este impactul acestui conflict care acopera Ucraina, dar vorbim si de Federatia Rusa si de Belarus. Toate aceste zone de conflict din care veneau o parte din materii prime…

- Mai multi parlamentari au initiat un proiect legislativ care prevede modifcarea Codului Muncii. Proiectul de lege inregistrat la Senat, introduce saptamana de lucru de patru zile si in Romania, pentru ca angajatii sa beneficieze de un weekend prelungit, de trei zile.

- Cu ocazia desfașurarii sedinței membrilor Adunarii Generale a Asociației Naționale a Directiilor Generale de Asistența Sociala și Protectia Copilului (A.N.D.G.A.S.P.C.) s-au reunit reprezentanți ai celor 47 de direcții generale de asistența sociala si protectia copilului din Romania, reprezentanți…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, la Antena 3, despre eliminarea restricțiilor din pandemie, ca deși situația epidemiologica este din ce in ce mai buna, totuși nu este un moment bun pentru ridicarea masurilor anti-coronavirus pentru ca pandemia inca nu s-a terminat in Romania.…

- Ministrul Adrian Chesnoiu afirma ca „nu exista in acest moment niciun factor care sa ne conduca cu gandul” la o explozie a prețurilor la alimente incepand din luna aprilie, pe fondul creșterii inflației, relateaza Digi 24 . „In primul rand, nu știu, cred ca este un pic exagerata acea informație (…)…