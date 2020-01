Stiri pe aceeasi tema

- O femeie germana suspectata de apartenenta la gruparea terorista Stat Islamic a fost repatriata impreuna cu cei trei copii ai sai si cu o fetita cu cetatenie americana ce se afla de asemenea in grija ei, informeaza duminica dpa. Grupul a sosit pe aeroportul din Frankfurt sambata seara, cu o cursa aviatica…

- Noul lider al gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), care i-a succedat lui Abu Bakr al-Bagdadi lichidat in timpul unei operatiuni a SUA, este "un perfect necunoscut", a declarat miercuri un inalt responsabil american, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Avem toate contractele…

- Organizatia a anuntat saptamana trecuta desemnarea lui Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi drept succesor al lui al-Bagdadi, amenintand SUA ca va razbuna moartea liderului sau, ucis la sfarsitul lui octombrie in Siria. Imediat dupa aceasta, presedintele SUA, Donald Trump, a dat asigurari pe…

- Organizatia "ISIS (Stat Islamic in Irak si Siria -n.red.) are un nou lider. Stim exact cine este!", a afirmat Donald Trump prin Twitter, fara a oferi detalii. Reteaua terorista Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria, Stat Islamic in Irak si Levant, Daesh) a confirmat joi moartea liderului Abu…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau Abu Bakr al-Baghdadi, anuntand numirea succesorului acestuia, Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi, si amenintand SUA cu represalii, transmit AFP, Reuters, si dpa, citand un mesaj audio postat pe aplicatia de mesagerie Telegram de agentia…

- Persoana care l-a tradat pe liderul ISIS ar putea primi pana la 25 de milioane de dolari din recompensa uriașa promisa de Statele Unite celor care ofera informații ce vor duce la gasirea și capturarea fostului lider al gruparii jihadiste Stat Islamic. Abu Bakr al-Baghdadi a fost localizat datorita unor…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau, Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica într-o operațiune americana în nordul Siriei, și a anunțat numirea unui succesor, cu numele Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi, scrie AFP."O musulmani, o mujahedini, soldați…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau Abu Bakr al-Baghdadi si a anuntat numirea succesorului acestuia, Ibrahim al-Quraishi, transmit Reuters, AFP si dpa, citand un mesaj audio postat pe aplicatia de mesagerie Telegram de agentia de presa Amaq a SI. …