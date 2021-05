Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile vor fi folosite pentru construirea Ford Ion Park, o facilitate pilot pentru productie care ar urma sa fie deschisa pana la sfarsitul anului viitor langa Detroit. Laboratorul va avea rolul de a accelera dezvoltarea de tehnologii, compania intentionand ”sa produca eventual” noi celule de baterii…

- Reprezentanții Pfizer/BioNTech au anunțat astazi ca vaccinul lor impotriva Covid-19 este 100% sigur, eficient și ofera raspunsuri puternice de anticorpi la copiii cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani, potrivit Reuters . Pfizer intenționeaza sa prezinte noile date despre vaccin, dezvoltat in parteneriat…

- Compania de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, ia un credit de 1,25 miliarde lei de la BRD, pentru achizitia de participatii si realizarea de investitii in proiecte de energie regenerabila. "BRD - Groupe Societe Generale acorda Hidroelectrica un credit…

- Compania americana de biotehnologie Novavax a confirmat joi ca vaccinul sau a avut o eficienta de 89% impotriva COVID-19, dar aceasta s-a redus semnificativ contra mutatiei sud-africane, conform rezultatelor definitive ale testelor sale clinice, noteaza AFP . Aceste date prevad depunerea in viitorul…

- Grupul Enel va vinde companiei Kellogg o parte din energia electrica generata anual prin proiectul eolian si de stocare Azure Sky, ca urmare a semnarii unui contract de achizitie virtuala de energie electrica (VPPA), a anuntat compania intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Proiectul…