Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai mari producatori de bare din oțel și oțeluri speciale din Europa, grupul italian AFV Beltrame – care deține in Romania combinatul siderurgic din Calarași, specializat in producția de bare de oțel laminate la cald și oțeluri speciale, cu utilizari in diverse industrii, de la petrol…

- Prefectul Silviu Iordache anunța demararea demersurilor pentru atragerea in județul Buzau a unuia dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa. AFV Beltrame Group cu sediul in Italia intenționeaza sa investeasca 300 de milioane de euro pentru a construi o fabrica eco-inteligenta…

- O investitie in valoare de peste 300 de milioane de euro intr-o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata ar putea fi realizata la Buzau de grupul de firme AFV Beltrame Group care mai detine in Romania combinatul siderurgic de la Calarasi specializat in productia de bare de otel laminate…

- AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, investeste 300 de milioane de euro pentru a construi in Romania o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata, dupa un lung studiu de fezabilitate. Acesta va fi primul proiect greenfield…

- AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, investeste 300 milioane euro pentru a construi in Romania o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata, unica in Europa, si are in vedere mai multe locatii. Beltrame Group detine…

- AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, investeste 300 de milioane de euro pentru a construi in Romania o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata, dupa un lung studiu de fezabilitate, a anuntat luni compania. Acesta va…

- Grupul german Draxlmaier, prezent de mai mulți ani in Timișoara, va anunța in iunie o investiție care se ridica la 200 de milioane de euro in urmatorii ani, a declarat intr-un interviu pentru G4Media.ro primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Edilul a mai precizat ca și alte investiții vor urma, facute…

- Grupul italian de moda Stefanel, primul retailer strain venit in Romania, in 1991, si, astfel, un deschizator de drumuri pentru retailerii straini din industria modei, a semnat actele pentru dizolvarea si lichidarea filialei locale, informeaza Profit.ro. In 2019, Stefanel a avut in Romania afaceri de…