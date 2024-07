Grupul infracțional din spatele gratiilor: Lovitură dură dată traficului de substanțe psihoactive și dopante! La data de 23 iulie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au pus in aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliara, in județele Argeș, Teleorman, Gorj, Ilfov și municipiului București, inclusiv in 4 unitați de penitenciar, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de constituirea […] The post Grupul infracțional din spatele gratiilor: Lovitura dura data traficului de substanțe psihoactive și dopante! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- La data de 9 mai 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, efectueaza 34 de percheziții domiciliare, in județele Cluj, Argeș, Ilfov, in municipiul București și intr-o unitate de penitenciar, intr-o…

- La data de 9 mai 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, efectueaza 34 de percheziții domiciliare, in județele Cluj, Argeș, Ilfov, in municipiul București și intr-o unitate de penitenciar, intr-o…