Stiri pe aceeasi tema

- Romania a dezvoltat un cadru institutional si juridic de integritate pentru a promova integritatea si a preveni coruptia in functiile executive de varf ale guvernului central si in cadrul agentiilor de aplicare a legii, dar sunt inca necesare imbunatatiri in mai multe domenii, potrivit unui raport de…

- Romania a dezvoltat un cadru institutional si juridic de integritate pentru a promova integritatea si a preveni coruptia in functiile executive de varf ale guvernului central si in cadrul agentiilor de aplicare a legii, dar sunt inca necesare imbunatatiri in mai multe domenii, potrivit unui raport de…

- Romania a dezvoltat un cadru institutional si juridic de integritate pentru a promova integritatea si a preveni coruptia in functiile executive de varf ale guvernului central si in cadrul agentiilor de aplicare a legii, dar sunt inca necesare imbunatatiri in mai multe domenii, potrivit unui raport de…

- Farul Constanța, FCSB și Sepsi OSK Sf.Gheorghe (foto) disputa, joi seara, pe teren propriu, partidele din prima manșa a turului al treilea preliminar din Conference League la fotbal, a treia competiție intercluburi ca importanța din Europa. Sepsi OSK Sf.Gheorghe primește, de la ora 20.00, vizita lui…

- Grupul de Lupta aliat din Romania, pentru care Franta este natiune-cadru, reprezinta o "contributie importanta la intarirea credibilitatii si eficientei posturii colective de descurajare si aparare in regiunea Marii Negre si o dovada a soliditatii si angajamentului aliat consolidat in regiune", a afirmat…

- Grupul de State impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a publicat un raport de progres, in care a evaluat masurile intreprinse de catre autoritatile Republicii Moldova in domeniul prevenirii coruptiei. Studiul GRECO vizeaza 18 recomandari specifice elaborate in cadrul raportului…

- Grupul de State din Consiliul Europei impotriva Coruptiei (GRECO) si-a exprimat joi preocuparea fata de aplicarea restrictiva a dreptului la acces la informatie in anumite state europene si a chemat autoritatile sa respecte normele internationale in acest domeniu, informeaza un comunicat al institutiei…