Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de armament Rheinmetall construieste un hub logistic si de intretinere a echipamentelor militare la Satu Mare, in Romania, ce ar urma sa fie dat in folosinta luna aceasta pentru a asigura service-ul armelor folosite in razboiul din Ucraina, a anuntat compania duminica, potrivit Reuters.

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, o parte dintre ei din conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa la data faptelor, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o…

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, o parte dintre ei din conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa la data faptelor, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o…

- Dronele moderne sunt considerate arme, ceea ce inseamna ca sunt o ținta militara legitima pentru Rusia. Aceasta opinie a fost exprimata, joi, de vicepreședintele Consiliului Federației (camera superioara a Parlamentului rus), Konstantin Kosaciov, comentand incidentul cu drona americana in apropierea…

- Producatorul german de armament Rheinmetall a anuntat sambata ca negociaza cu Kievul pentru a deschide o fabrica de tancuri Panther in Ucraina, care ar urma sa produca anual 400 de unitati, scrie cotidianul german Der Spiegel.

- Zelenski a declarat ca vor fi anunțate schimbari iminente in guvern, regiuni și forțele de securitate, dupa acuzațiile de corupție la aproape un an de la invazia Rusiei. Zelenski nu a numit oficialii care urmau sa fie inlocuiți.

- Statele Unite au luat sambata decizia finala de a extinde perioada de dislocare a unei brigazi a Diviziei 101 Aeropurtate din Romania cu inca noua luni, incepand din ianuarie 2023, scrie The New York Times, citand reprezentanți ai administrației americane.