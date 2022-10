Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in mare parte din intervalul de referinta, cu o medie a temperaturilor maxime ce va fi cuprinsa intre 15 si 18 grade,…

- Edilul a anunțat miercuri ca le-a transmis angajaților și instrucțiuni „de bun-simt” pentru a reduce consumul de energie electrica. Intrebat la o conferinta de presa ce masuri a luat municipalitatea pentru a face economie de curent, Nicușor Dan a spus ca a oprit centrala care furniza apa calda. „Ne-am…

- Cat cosumi, atata platești. Plata facturilor la energie se va face raportat la consumul real, au decis liderii Coaliției. Modificarea va fi facuta astazi, in comisia de energie a Senatului. Parlamentarii vor introduce in lege și facilitați pentru fabricile de medicamente, institutiile de cult, pentru…

- Vine vara din nou in Romania. ANM anunța temperaturi de 29 de grade in urmatoarele zile in mai multe zone ale țarii. Cum va fi vremea in luna octombrie? Meteorologul Alina Șerban anunța un val de caldura in aceasta saptamana. Maximele ajung chiar și la 29 de grade de luni, insa procesul de incalzire…

- Companiile germane de utilitați RWE și Uniper sunt pe cale sa incheie acorduri pe termen lung pentru a cumpara gaze naturale lichefiate (GNL) din proiectul North Field Expansion din Qatar pentru a contribui la inlocuirea gazului rusesc, anunța Reuters, care citeaza trei surse anonime. Fii…

- SN Nuclearelectrica SA informeaza ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda va fi oprita in mod controlat in dupa-amiaza zilei de 26 august. Oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda este necesara pentru realizarea unor lucrari de reparatie a sistemului de filtrare din bazinul de aspiratie, partea clasica…

- Cum se afuma șunca de porc. 3 metode și ingrediente pe care sa le adaugi Nu este deloc greu sa afumi șunca de porc. Ai nevoie doar de puțin spațiu și evident, ceva timp liber. Exista mai multe metode pe care le poți utiliza, in funcție de preferințe. In primul rand este bine de știut ca afumarea produselor…

- Luna august este cea mai insorita si, uneori, cea mai calda luna de vara, desi fata de iulie se remarca un usor regres termic al valorilor medii lunare in cea mai mare parte a tarii, conform caracterizarii climatice a acestei luni, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). De asemenea,…