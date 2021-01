Grupul german E.ON a lansat o ofertă de obligaţiuni cu o valoare totală de 600 milioane de euro ”E.ON a lansat o oferta de obligatiuni cu o valoare totala de 600 milioane de euro, avand scadenta in luna decembrie a anului 2028. Veniturile generate vor fi utilizate in scopuri corporative generale, inclusiv pentru refinantarea unor obligatiuni scadente in aprilie”, a informat grupul. Cu necesitati de finantare semnificativ mai mici comparativ cu anul trecut, avand la dispozitie la inceputul anului 600 de milioane de euro, E.ON a reusit sa abordeze o parte considerabila din necesitatile sale de finantare preconizate pentru 2021 si ”continua sa aplice un management prudent al riscului de lichiditate”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german de utilitati E.ON a lansat o oferta de obligatiuni cu o valoare totala de 600 de milioane de euro, avand scadenta in luna decembrie a anului 2028, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. Citește și: OFICIAL - Lista bolilor care sunt PRIORITATE ZERO la…

- In raionul Ungheni, grație Fondului Național de Dezvoltarea Regionala ar putea fi implementate trei proiecte in valoare totala de 73 milioane 910 mii lei, iar in raionul Calarași ar putea fi implementate doua proiecte in valoare totala de 84 milioane 180 mii lei. Și asta pentru ca, recent, a fost aprobata…

- Fosta administratie a Sectorului 5 al Capitalei, condusa de social-democratul Daniel Florea, a achizitionat cadouri in valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro destinate elevilor si profesorilor, conform unei postari de pe pagina de Facebook a Primariei de sector.

- Ziarul Unirea FOTO| Colegiul Tehnic din Aiud, reabilitat! Peste 3 milioane de euro vor fi investiți in modernizarea sa Municipiul Aiud implementeaza in total șase proiecte REGIO, a caror valoare totala este de aproape 20 milioane euro, pentru investiții in infrastructura de transport local, in dezvoltarea…

- "Inspectorii Antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzactiile on line de Black Friday, din acest weekend, precum si obligatiile fiscale care se vor naste in aceasta perioada de reduceri, care conduc la volume foarte mari de vanzari. In acest context,…

- ​Inspectorii Antifraudã din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzacțiile online de Black Friday, din acest weekend, precum și obligațiile fiscale care se vor naște în aceasta perioada de reduceri, care conduc la volume foarte mari de vânzari,…

- Joi dupa-amiaza, la sediul Primariei Campina, Alin Moldoveanu a susținut prima sa declarație de presa de la preluarea mandatului caștigat in urma alegerilor locale din 27 septembrie. Declarația de presa a fost ceva mai ampla, fiind prezentate dintre cele mai importante probleme pe care le are Campina…

- Agentia Proprietatii Publice (APP) a anuntat desfasurarea unei noi licitatii cu strigare pentru privatizarea bunurilor proprietate de stat pentru data de 4 noiembrie, ora 10:00, scrie moldstreet.md