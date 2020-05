Grupul german Continental pregăteşte extinderea investiţiilor de la Timişoara. Se va realiza inclusiv o pistă de teste Celor de la Continental le place la Timisoara! Compania cu activitate in domeniul automotive isi propune sa sa realizeze o noua importanta investitie in capitala Banatului, se doreste realizarea unei noi cladiri de productie, a unei zone logistice, dar si a unei piste de testare pentru autovehicule. Investitia ar urma sa fie realizata in locatia ... The post Grupul german Continental pregateste extinderea investitiilor de la Timisoara. Se va realiza inclusiv o pista de teste appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

