- Statele Unite solicita Rusiei sa predea Ucrainei controlul centralei nucleare de la Zaporojie, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, in timpul unui briefing difuzat pe pagina de Twitter a administrației americane. „Continuam sa cerem Rusiei sa opreasca toate operațiunile…

- Alerta la nivel international dupa atacurile asupra centralei nucleare Zaporijjia din Ucraina s-a accentuat luni, Kievul avertizand ca exista riscul producerii unei catastrofe in stiul Cernobil si facand apel la instaurarea unei zone demilitarizate in jurul perimetrului centralei, cea mai mare din Europa.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca Rusia trebuie sa raspunda pentru „actul terorist” de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor lovituri pentru care Kievul si Moscova se acuza reciproc, noteaza AFP și Agerpres. „Ocupantii au creat o alta situatie…

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP. „Regiunea eliberata Zaporojie nationalizeaza proprietatile statului ucrainean. Decretul in…

