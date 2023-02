El a spus ca in ultimii opt ani Thales, care are un personal total de 80.000, dintre care 40.000 in Franta, a recrutat intre 5.000 si 8.000 de oameni pe an si ca anul trecut a angajat deja 11.500 de persoane. Toate activitatile firmei, respectiv aparare si securitate, aeronautica si spatiu, identitate si securitate digitala, sunt in crestere puternica. ”Compania este o reflectare a pietelor sale, care toate inregistreaza o crestere dinamica, cu nevoi in crestere in toate domeniile noastre de activitate”, a spus el. Caine, care s-a intalnit recent cu ministrul Apararii al Ucrainei, a declarat ca…