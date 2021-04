Hervis este unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din lume, lansat pe piata internationala inca din 1972. Brandul a intrat pe piata din Romania in 2007, iar in prezent detine o retea de 38 de magazine. Primul magazin Hervis din Craiova va fi deschis in vara acestui an in Electroputere Parc, alaturandu-se brandurilor Decathlon, Intersport, Sportisimo, Sizeer, Grid, Various Brands, Top Sport (Adidas), precum si magazinului oficial al echipei de fotbal Universitatea Craiova, toate fiind prezente in acelasi spatiu in galeriile comerciale Electroputere Parc. Magazinul Hervis se va…