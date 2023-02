Stiri pe aceeasi tema

- Compania mama a Euroins Romania reclama un „atac coordonat” din partea ASF. Scandal de proporții in asigurari Piața asigurarilor din Romania se confrunta cu un nou scandal de proporții. Eurohold Bulgaria AD, compania mama a asiguratorului Euroins, reclama un ”atac organizat” al unor angajați de nivel…

- Euroins a reacționat dupa materialele publicate de Libertatea . “In legatura cu informațiile publicate de Libertatea care privesc compania Euroins Romania, conducerea grupului Euroins Insurance Group AD ( EIG ), lider in Europa Centrala, de Est și de Sud (CESEE), declara ca, inca o data, manipularea…

- De ce a sarit prețul RCA mediu platit de persoanele fizice de la 500 de lei in 2021 la 900 de lei in 2022? Libertatea a intrat in posesia unor documente interne ale conducerii Autoritații de Supraveghere Financiara și le publica astazi. Sunt dovezi care arata mecanismul escrocheriei pusa la cale de…

- Piata asigurarilor si-ar putea mentine o parte din avansul consemnat in 2022. Motorul pietei va ramane in continuare zona asigurarilor auto, mai exact segmentul RCA.Ziarul Financiar anunța ca evolutiile privind preturile politelor, dar si volumul vanzarilor vor fi factori determinanti privind…

- Proiectul de norma al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind cresterea contributiilor datorate de asiguratorii care activeaza pe zona asigurarilor generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) de la 2,5%, la 4%, in urma efectelor falimentului City Insurance, a fost adoptat.

- City Insurance S.A., liderul asigurarilor generale din Romania, a intrat in faliment, la cererea Autoritatii de Supraveghere Financiara si in temeiul art. 250 raportat la art. 262 din Legea nr. 85 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Actionar majoritar este Vivendi International…