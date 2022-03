Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2020 și sfarșitului lui 2021, pandemia de Covid-19 a provocat, oficial, de 5,9 milioane de decese. Totuși, un studiu, publicat in revista ”The Lancet” sugereaza o alta cifra. In timp ce registrele oficiale privind decesele legate de Covid-19 arata ca, intre 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie…

- ​Intel a anunțat un plan amplu de investiții in Europa, plan care cuprinde doua mega-fabrici de procesoare in Germania și dublarea capacitații de producție in Irlanda. Compania va investi in cercetare in Franța și Spania și este in negocieri cu Italia, pentru o investiție de aproape 5 miliarde dolari.…

- Compania aeriana europeana low-cost Wizz Air a anunțat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca ofera 100.000 de locuri gratuite pentru zborurile pe distanțe scurte pentru refugiații ucraineni. Compania aeriana cu sediul in Ungaria iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru a ajunge…

- Aegean Airlines, cea mai mare companie aviatica din Grecia, a lansat o campanie promoționala inedita. Familiile, cuplurile sau doi adulți care iși rezerva zborurile pana pe 2 martie pot lua un copil la bord gratuit, scrie Blick . Companiile aeriene incearca tot felul de artificii pentru a-și reveni,…

- Endava, furnizorul britanic de servicii tehnologice de ultima generație, care are 10centre de livrare in Romania, dar și o prezența globala cu birouri in Europa Centrala, America Latina,și sedii inRegatul Unit, Statele Unite, Australia și Singapore pentru operațiuni closeto client, anunța extinderea…

- Criza geopolitica de la granița dintre Rusia și Ucraina ridica semne de intrebare dar nu are in prezent niciun efect palpabil asupra investițiilor care vin in Romania. In schimb, mult mai ingrijoratoare pentru investitori este ascensiunea partidului AUR in sondaje, care amenința imaginea buna pe…

- Grupul Renault a vândut anul trecut în lume aproape 2.7 milioane de vehicule, în scadere cu 4.5% fața de 2020, iar dintre acestea, 537.000 au fost Dacia și 385.000 au fost Lada. Marca Renault a vândut în lume 1,31 milioane autoturisme, în scadere cu 10% fața de 2020.…

- Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a informat marti ca a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters,…