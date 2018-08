Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul de ordin comercial dintre SUA si China are deja efecte la nivel global, iar expertii constata ca peisajul comertului mondial a inceput sa se schimbe, Beijingul investind de noua ori mai mult in Europa decat in America de Nord, informeaza CNBC.

- Sorin Bota, deputat PSD, a declarat joi la conferința „2018 – Moment de rascruce pentru infrastructura din Romania” ca țara noastra pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet și se face prin toate celelalte porturi…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a declarat vineri, la Targu Mures, ca Romania lucreaza la o strategie pe inovare si cercetare pentru perioada 2021-2027, insa nu poate aprecia orizontul de timp in care aceasta se va finaliza. "Romania are o strategie si la nivelul ministerului acum…

- Vrancenii pot derula proiecte prin „EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de munca și inovare sociala”. Titlul cererii este: Acțiuni pregatitoare “REACTIVATE” - „Program de mobilitate intra-UE pentru șomerii cu varsta peste 35 ani“. Data limita pentru depunerea…

- Parlamentul European a aprobat, marti, un acord care a fost negociat cu statele membre, in privința crearii unui fond european pentru stimularea cooperarii in cadrul industriei militare europene

- Romania ar putea deveni al treilea mare producator de gaze naturale din Europa, odata cu extractia resurselor din Marea Neagra, a declarat, joi, Francois-Regis Mouton, director in cadrul Asociatiei Internationale a Producatorilor de Petrol si Gaze. "România ar putea deveni al treilea producător…

- Romania pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet si se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei, mai putin prin Romania, a declarat joi Sorin Bota, deputat PSD, la conferinta ”2018 – Moment de rascruce…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va acorda un credit de pana la 2,14 miliarde euro subsidiarei sale South Stream Transport B.V., care construieste conducta destinata sa faca legatura intre Rusia si Turcia via Marea Neagra, transmite Reuters. Gazprom a precizat ca imprumutul va fi utilizat…