Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de conducere al BCE, format din 25 de membri, si-a ridicat valorile de referinta cheie cu trei sferturi de punct procentual fara precedent pentru cele 19 tari care folosesc moneda euro. De obicei, BCE majoreaza ratele cu un sfert de punct si nu si-a majorat niciodata rata-cheie a imprumutului…

- Rusia a suspendat reluarea livrarilor de gaze prin gazoductul Nord Strem 1, oprite pe 31 august pentru lucrari de intretinere, afirmand ca a gasit o scurgere de petrol la o turbina. Grupul rus Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze ale Rusiei, nu a mentionat cand ar putea relua livrarile…

- Gigantul rus de stat Gazprom a anunțat marți ca prețul gazelor din Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția proprie a companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, relateaza…

- Ucraina a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și a subliniat riscurile și consecințele unei potențiale catastrofe la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente. Oficialii ucraineni și cei instalați de Rusia se acuza reciproc de atacurile din apropierea centralei nucleare…

- Rusia și-a extins controlul asupra unora dintre cele mai bogate ținuturi minerale din Europa, potrivit The Washington Post . Ucraina avea unele dintre cele mai mari rezerve de minereu de titan și fier din lume, zacaminte de litiu neexploatat și resurse masive de carbune. Acestea valoreaza zeci de trilioane…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- ”Militarii rusi prezenti in Centrala Nucleara Zaporijjea pun in aplicare un program al (operatorului rus) Rosatom de racordare a centralei la reteaua electrica din Crimeea”, a anuntat marti, la televiziune, presedintele Energoatom, Petro Kotin. ”Pentru a face acest lucru, trebuie mai intai sa avarieze…

- In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere…