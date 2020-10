” Enel s-a angajat sa reduca cu 80% emisiile sale directe de gaze cu efect de sera per kWh pana in 2030, fata de anul de referinta 2017, devenind prima mare companie integrata de utilitati la nivel global care si-a asumat reducerea emisiilor in concordanta cu angajamentele Organizatiei Natiunilor Unite de a limita incalzirea globala la 1,5° C peste nivelurile preindustriale si eliminarea emisiilor pana in 2050, cu certificarea Science Based Targets (Obiective Bazate pe Stiinta – SBTi)”, a anuntat grupul. Noua tinta a Enel aprobata de initiativa Science Based Targets implica o reducere a pragului…