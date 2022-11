Grupul ENEL va PLECA din România: Când plănuiește compania de utilități să facă mișcarea Grupul ENEL va PLECA din Romania: Cand planuiește compania de utilitați sa faca mișcarea Grupul ENEL va PLECA din Romania: Cand planuiește compania de utilitați sa faca mișcarea Grupul ENEL și-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania, potrivit unui raport prezentat presei. ENEL a anunțat ca intenționeaza sa vanda active in valoare de 21 de miliarde de euro pentru a-și reduce datoria neta, urmand sa se concentreze pe […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

- Enel planuiește ieșirea din Romania in 2023, arata strategia publicata de companie, cu ocazia Capital Markets Day, transmite Economedia.ro. “Exit” din Romania in 2023 – acesta este planul prezentat de companie. Grupul vrea sa iasa și din Peru și Argentina. Articolul Enel planuiește sa iasa din Romania…

