Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, vineri, lista galbena a țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe lista se regasesc Italia, Austria, Spania, Franța, Olanda, Suedia, Ungaria și altele. Comitetul…

- In 2019, Franța, cu 1,86 nașteri per femeie, a fost statul cu cea mai mare rata a fertilitații din , urmata de Romania (1,77), Cehia, Irlanda și Suedia (toate trei 1,71) și Danemarca (1,70), arata datele Eurostat. In schimb, cele mai mici rate de fertilitate au fost observate in Malta (1,14…

- Tari din Uniunea Europeana au decis reluarea imunizarii populatiei impotriva coronavirusului cu vaccinul AstraZeneca-Oxford, ca urmare a anuntului Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care a precizat ca beneficiile sunt mai mari decat riscurile si a apreciat ca serul este “sigur si eficient”. Potrivit…

- „Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact strans cu Autoritatea Europeana a Medicamentului (EMA). Si ne vom reuni maine (marți - n.red.)”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de presa.Anunțul vine dupa ce mai multe tari…

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat luni ca s-a ajuns la acorduri pentru producerea vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V „cu societati din Italia, Spania, Franta si Germania”, in asteptarea omologarii acestuia in Uniunea Europeana, transmite Agerpres. „In momentul de fata au loc alte negocieri pentru…

- Grupul de firme AAylex, proprietarul marcii Cocorico, și detinut majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, a investit 15 milioane euro, intr-o noua unitate de productie, unde va produce carnati 100% din carne de pui, cu condimente naturale, fara nitriti, fara nitrati, fara gluten, fara membrana, fara…

- Un roman in varsta de 19 ani a fost arestat astazi pe Aeroportul Internațional Madrid-Barajas din Spania, sub acuzația de trafic de persoane și rapire minori. Romanul intenționa sa zboare in Costa Risca cu copilul in varsta de 3 ani, tot de origine romana, potrivit Știri Diaspora . Romanul a intrat…

- Comisia Europeana va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, a declarat luni șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters . „In privința intrebarii despre cum ar putea arata pașaportul verde digital: vom inainta…