Stiri pe aceeasi tema

- Contextul macroeconomic este unul care favorizeaza investitiile si nu exista riscul unei recesiuni iminente in urmatorii ani, a afirmat, joi, Iulian Stanciu, presedintele executiv al eMAG, intr-o conferinta de presa. „Pandemia ne-a aratat utilitatea serviciilor online. In Romania, fata de criza financiara…

- Grupul eMAG anunța bilanțul pentru planul de investiții de 3,2 miliarde lei pe trei ani, lansat in 2021. In primul an, investițiile au depașit 1 miliard de lei, iar in urmatorii doi ani, grupul eMAG va continua sa investeasca 2,2 miliarde lei in planul sau de transformare in ecosistem regional de comerț…

- Grupul eMAG anunța bilanțul pentru planul de investiții de 3,2 miliarde de lei pe trei ani, lansat in 2021. In primul an, investițiile au depașit 1 miliard de lei, iar in urmatorii doi ani, grupul eMAG va continua sa investeasca 2,2 miliarde de lei in planul sau de transformare in ecosistem regional…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat, joi, ca, in parteneriat cu organizatiile non-profit Choose Love, Fundatia Shapiro, Fundatia Steve Morgan si USPUK, va oferi 10.000 de bilete gratuite refugiatilor ucraineni pentru a calatori din tarile vecine Ucrainei (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat joi ca nu va mai putea exporta gaze prin gazoductul Yamal-Europa, via Polonia, dupa ce Moscova a impus sancțiuni impotriva firmei care deține secțiunea poloneza a conductei, scrie Reuters, potrivit Economedia . „A fost implementata o interdicție a tranzacțiilor și plaților…

- Sapte din zece romani (70%) vor petrece sarbatorile de Paste in propria casa, alaturi de familia restransa, iar suma medie pe care utilizatorii de internet din mediu urban intentioneaza sa o cheltuiasca pentru produse alimentare si bauturi cu aceasta ocazie este de 533 lei, releva datele unui studiu…

- Economica județului Iași iși revine ușor dupa perioada de pandemie, cand, ca peste tot in lume, activitațile economice au avut se suferit. Exporturile realizate in județul Iași in primele zece luni din anul 2021 au fost de 815.557 mii euro, cu 25,0% mai mari decat in aceeași perioada din anul 2020 (+163209…

- Rusia, ca raspuns la inchiderea spațiului aerian de catre mai multe state privind operarea zborurilor aeronavelor rusești, anunța ca aplica aceleași interdicții pentru companiile aeriene din 36 de state. Potrivit informațiilor, Austria, Albania, Anguilla, Belgia, Bulgaria, Insulele Virgine Britanice,…