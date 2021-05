Stiri pe aceeasi tema

- LG Electronics a declarat joi ca a inregistrat 18,8 trilioane de caștiguri in vanzari și 1,52 trilioane de caștiguri in venitul operațional in primul trimestru al anului 2021. Este o creștere de 28%, respectiv 39%, din aceeași perioada de timp de acum un an. Vanzarile și veniturile din exploatare au…

- 1. In contextul actual, considerați ca Romania merge intr-o direcție: Buna - 31,94%Greșita - 57,86%Nu știu - 10,19%2. Credeți ca autoritațile au gestionat corect acțiunea de vaccinare anti-Covid? Da - 24,08%Nu - 68,74%Nu știu - 7,18%3. Considerati ca vaccinarea anti-Covid, daca ar fi fost obligatorie,…

- Compania a obtinut venituri de 108,52 de miliarde de dolari, fata de estimarea medie a analistilor de 104,47 de miliarde de dolari. Profitul pe actiune este de 15,79 de dolari, peste estimarea de 9,54 de dolari. Putine companii au beneficiat de cresterea comertului online in timpul pandemiei de Covid-19…

- Procucatorul roman de „roboți software‟ țintește o evaluare de aproape 26 de miliarde de dolari in oferta publica inițiala pentru listarea pe bursa din SUA, pe masura ce munca de acasa a accelerat cererea pentru servicii de la companiile care ofera automatizare, scrie Reuters.Valoarea este mai mica…

- Alianta Nord-Atlantica consolideaza legatura unica si profunda a Europei cu America de Nord, ambele continente unite de valori democratice si de interese de securitate comune, iar NATO a avut totodata un rol important in privinta gestionarii pandemiei de COVID-19, se arata intr-un mesaj transmis…

- Compania internaționala MVGM Group, avand peste zece ani de experiența pe piața locala prin achiziția diviziei de property management a JLL din mai multe țari din Europa, inclusiv Romania, a preluat serviciile de property management pentru complexul rezidențial NorthLight Residence, dezvoltat de InteRo…

- Gigantul farmaceutic american Pfizer va transfera in Romania o parte dintre activitațile centrului sau de distribuție din Zavatem, Belgia, 15% din personal urmand sa-și piarda locurile de munca, precizeaza profit.ro . Decizia este aspru criticata de reprezentanții sindicatelor, care denunța “o palma…

- Grupul Allianz, prezent si pe piata din Romania, a incheiat anul trecut cu venituri totale de 140 miliarde euro, in scadere cu 1,3%, si un profit operational de 10,8 miliarde euro, cu 9,3% mai mic fata de nivelul din 2019, noteaza mediafax. Evolutia profitului a fost influentata de un impact…