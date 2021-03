Stiri pe aceeasi tema

- Intarzie acordarea celui de-al doilea ajutor de stat pentru Complexul Energetic Oltenia(CEO) care are nevoie de sume importante pentru plata certificatelor de CO2 pentru noxele emise in 2020. In lipsa Legii Bugetului, ajutorul in valoare de 240 de milioane de euro nu poate fi acordat in momentul de…

- Adrian Volintiru a fost demis de la conducerea celui mai mare producator de gaze din Romania de catre Consiliul de Administratie al Romgaz. Numit in funcție in octombrie 2018, pentru o perioada de 4 ani, mandatul lui Adrian Volintiru a fost revocat, miercuri, de catre CA al Romgaz. ”Consiliul de Administratie…

- Electrica anunța finalizarea primei etape a fuziunii prin absobție a celor trei companii de distribuție a energiei electrice din cadrul Grupului, care, de la 1 ianuarie 2021, au devenit Distribuție Energie Electrica Romania SA (DEER). Fuziunea prin absorbție a societaților de distribuție a…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a majorat tarifele de distributie practicate de filialele Electrica cu valori cuprinse intre 2,8% si 6,5%, de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni Bursei de Valori Bucuresti. Astfel, pentru zona Transilvania…

- ”Electrica anunta finalizarea cu succes a fuziunii celor doua societati de servicii energetice din cadrul Grupului, respectiv Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA (FISE Electrica Serv) si Servicii Energetice Muntenia SA (SEMU). Astfel, de la 1 decembrie 2020, serviciile energetice…

