Grupul Electrica si-a planificat pentru acest an investitii de 712,4 milioane lei. Cei mai multi bani intra in distributie

Stiri pe aceeasi tema

- "In cadrul sedintei din data de 26 februarie 2021, Consiliul de Administratie a aprobat valoarea consolidata a Planului de Investitii (CAPEX) al Grupului Electrica pentru anul 2021, in suma totala de 712,4 milioane lei. Din aceasta valoare: 638,9 milioane lei reprezinta planul financiar anual 2021 al…

- Opt obiective culturale majore din tara vor fi reabilitate sau construite in urmatorii sase ani, anunta deputatul PNL Alexandru Muraru, printre acestea figurand Opera Romana din Iasi, Muzeul National de Istorie din Bucuresti si Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, informeaza News.ro.…

- Sa ajungi in conducerea Registrului Auto Roman e ca și cum ai caștiga la loterie. Banii care le intra in conturi directorilor și membrilor Consiliului de Administrație sunt pur și simplu foarte mulți. Daca studiem CV-urile „norocoșilor”, vedem și care pare sa fie cheia succesului: studiile pe securitate…

- Adrian Volintiru a fost demis de la conducerea celui mai mare producator de gaze din Romania de catre Consiliul de Administratie al Romgaz. Numit in funcție in octombrie 2018, pentru o perioada de 4 ani, mandatul lui Adrian Volintiru a fost revocat, miercuri, de catre CA al Romgaz. ”Consiliul de Administratie…

- Consiliul de Administratie al Romgaz il numise pe Volintiru in octombrie 2018 in functia de director general al Romgaz pentru o perioada de patru ani. ”Consiliul de Administratie al Romgaz, prin Hotararea nr. 1/13 ianuarie 2021,a revocat pe Constantin Adrian Volintiru din functia de director general,…

- Luna decembrie a insemnat pentru Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud finalizarea unui proiect care a presupus dotare laboratorului de informatica al școlii cu 26 de calculatoare All in One. Acest proiect a fost posibil prin sponsorizarea in suma de 12.000 dolari USD, primita de la domnul Dumitru…

- ”Electrica anunta finalizarea cu succes a fuziunii celor doua societati de servicii energetice din cadrul Grupului, respectiv Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA (FISE Electrica Serv) si Servicii Energetice Muntenia SA (SEMU). Astfel, de la 1 decembrie 2020, serviciile energetice…

- ”Electrica anunta finalizarea cu succes a fuziunii celor doua societati de servicii energetice din cadrul Grupului, respectiv Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA (FISE Electrica Serv) si Servicii Energetice Muntenia SA (SEMU). Astfel, de la 1 decembrie 2020, serviciile energetice…