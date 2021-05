Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile auto din UE au crescut cu 3,2% in primul trimestru al anului 2021 și cu 87,3% in martie, potrivit Asociației Producatorilor Auto Europeni (ACEA). In martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu 87,3%, ca rezultat al bazei de comparație scazute de…

- Subiectul va fi supus aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor societatii din 18 mai 2021. Comparativ, compania a dat anul trecut dividende a fost 0,65 lei per actiune, in valoare de circa 60 milioane lei. ”Consiliul de Administratie propune distribuirea de dividende brute in valoare de 0,75 lei…

- “Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca, la data de 29 martie 2021, filiala din Romania a societatii si 4iG Plc. (4 iG Plc.), unul dintre operatorii de top de pe piata de IT si telecomunicatii din Ungaria, au incheiat un acord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia DIGI Tavkozlesi…

- Digi Communications N.V. este unul dintre cele mai cunoscute grupuri de comunicații electronice și opereaza pe piața internațional, in Romania, Ungaria, Spania și Italia. Compania a inregistrat venituri de 1,3 miliarde de EURO, la finalul anului 2020, conform rezultatelor financiare anuale preliminare…

- Grupul DIGI, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți venituri consolidate de 1,3 miliarde euro în cele 4 piețe în care opereaza (România, ungaria, Spania și Italia), în creștere cu 8,1% fața de anul 2019, acestea fiind rezultate financiare preliminare.…