Stiri pe aceeasi tema

- Grupul De'Longhi anunta achizitia unui nou centru de productie in Romania, in localitatea Madaras, judetul Bihor, unde intentioneaza sa angajeze 500 de persoane. Platforma industriala are 25.000 mp, iar o parte dintre echipamentele existente vor fi folosite in viitoarea activitate de productie.…

- Un artist plastic nascut la Moscova si crescut in Bucuresti a cucerit lumea cu obiectele care ii ies din maini. Lucrarile Lenei Cerepennicova, de 57 de ani, se regasesc in colectii particulare, expozitii, resedinte private si sedii publice din: SUA, Germania, Australia, Romania, Olanda, Cehia, Marea…

- The Times: Boris Johnson vrea sa foloseasca tactica lui Trump in negocierile cu UE. Amenința cu suprataxe vamale pentru produsele europene, dupa Brexit Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, dar și cu alte state, dezvaluie The Times, care susține…

- Johnson vrea sa foloseasca tactica lui Trump in negocierile cu UE. Amenința cu taxe vamale pentru produsele europene, dupa Brexit Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, dar și cu alte state, dezvaluie The Times, care susține ca Londra vizeaza…

- In 1985 cei de la UB40 lansau „I Got You Babe”! Piesa este o colaborare cu Chrissie Hynde, solista trupei The Pretenders. Aceasta se regasește pe cel de-al 6-lea lor album, „Baggariddim” și ajunge pe primul loc in Marea Britanie și doar pe locul 28 in Statele Unite. UB40 mai ajung pe primul loc și in…

- ATP, cea mai noua competitie de tenis pe echipe, a debutat vineri la Sydney cu o gafa de proportii. Imnul Romaniei fiind intonat in locul celui al Republicii Moldova inaintea primului meci al acestui turneu. Confuzia a avut loc inaintea meciului dintre moldoveanul Alexander Cozbinov si belgianul Steve…

- Intr-un comunicat, compania italiana a informat ca subsidiara sa din Spania a achizitionat o participatie de 5,5%, dupa ce, in mai, Mediaset a cumparat 9,6%. "Tranzactia confirma angajamentul Mediaset de a investi in viitorul dezvoltarii libere a televiziunii in Europa si de a debloca potentialul…