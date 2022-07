Grupul de turism TUI se aşteaptă la o cerere record pentru vacanţe în Grecia în acest an Turismul reprezinta aproximativ 20% din produsul intern brut al Greciei si are un rol crucial in a ajuta economia sa iasa dintr-o criza a datoriilor care dureaza de un deceniu, urmata de pandemia Covid-19. “Grecia este din nou in aceasta vara una dintre cele mai populare destinatii de vacanta. Ne asteptam la cel mai mare nivel de cerere inregistrat vreodata vreodata. In total, anticipam ca grupul sa aduca in Grecia in jur de 3 milioane de turisti. Un numar mai mare de vizitatori decat inainte de pandemie, cand era de 2,8 milioane “, a spus Duenhaupt. TUI se asteapta sa devina din nou profitabil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana așteapta propuneri de știri și conținut pentru tineri. Finanțari totale de 9 milioane de euro Comisia Europeana a publicat vineri, 8 iulie, o cerere de proiecte in valoare de 9 milioane de euro pentru a sprijini producția de știri din intreaga Europa pe teme de actualitate, cu un accent…

- Aproape toate tarile europene prezinta un numar in crestere al cazurilor de infectare, Portugalia, Luxemburg, Franta, Grecia, Cipru, Germania si Austria avand cea mai mare incidenta, transmite OMS.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat joi pentru AFP ca se asteapta la niveluri ridicate de cazuri de COVID-19 in aceasta vara in Europa si a facut apel la monitorizarea indeaproape a virusului dupa o triplare a cazurilor zilnice in ultima luna.

- Lucratorii temporari, carora li se va oferi cazare si un salariu standard, ar trebui sa treaca prin aceleasi verificari de securitate si de responsabilitate ca si alti membri ai personalului, cum ar fi cei care manipuleaza bagaje, care dureaza, in general, aproximativ doua saptamani, a spus purtatorul…

- ”Rezultatele financiare consolidate neauditate ale TBI Bank pentru primul trimestru al anului 2022 arata un profit net trimestrial record de 10,2 milioane euro, cu 40% mai mare fata de aceeasi perioada a anului precedent. In primele trei luni ale anului 2022, TBI a continuat sa integreze noi parteneri…

- Peste doua milioane de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Europa, regiune care a fost pentru mult timp epicentrul pandemiei, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, citata de Agerpres .”O etapa devastatoare a fost depasita intrucat numarul deceselor asociate COVID-19…

- Administratia Biden a lansat un nou avertisment potrivit caruia Statele Unite ar putea inregistra 100 de milioane de cazuri pozitive de Covid-19 in toamna si iarna, in contextul in care oficialii subliniaza public necesitatea unei finantari suplimentare alocate de Congres pentru a pregati natiunea sa…

- Romanii nu mai au nevoie de certificat de vaccinare si pot intra in Grecia doar cu actul de identitate, iar personalul din vama va fi suplimentat cu 50%, a afirmat, joi, Vasilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. „Aproape am ridicat toate restrictiile…