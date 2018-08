Stiri pe aceeasi tema

- Tulnicul din Apuseni rasuna in aceste zile in murmurul marii, pentru mii de spectatori, turiști din țara și strainatate, pe scena din fața Cazinoului din Eforie Sud. Aici se desfașoara Festivalul de Folclor „Cant și Joc pe Plai Dobrogean”, la care participa și Grupul de Tulnicarese „Moațele” al Ansamblului…

- In cursul zilei de 4 august, pe pagina de Facebook Sibiu - Pagina oficiala a orașului, au fost postate citeva imagini ce ilustreaza secvențe din Festivalul CANTECEL MUNȚILOR, o... emblema culturala care duce an de an, in inimile Romanilor și nu numai, samanța de aur a tradițiilor, jocul și cantul strabun,…

- In perioada 2-7 august 2018, Ansamblul „Burnasul” al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman este invitat sa participe la Festivalul internațional de folclor „Ceahlaul”, care se va desfașura in județul Neamț. Acest festival este una dintre cele mai importante…

- Stema Transilvaniei medievale, care conține insemnele specifice ale națiunilor privilegiate (maghiari, secui, sași), fara sa conțina vreun element care sa reprezinte și națiunea romana (care nu era... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Apostol a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a sintetizat activitatea desfasurata timp de 5 ani in calitate de manager, trecand in revista manifestarile culturale si renovarile efectuate. De asemenea, el a expus care au fost dificultatile intampinate pe parcursul lucrarilor de…

- Festivalul va fi deschis cu o parada a portului popular. Vor participa ansambluri din Mexic, Italia, Georgia, Slovacia, precum si Izvorasul - Buzias. The post Festival international de folclor, intr-o localitate timișeana. Vor participa ansambluri din Mexic, Italia, Georgia și Slovacia appeared first…

- Veselie și buna dispoziție la ”Casa pentru toți”din Ungheni. La sfarșit de mai, aici a avut loc un adevarat bal de absolvire pentru cei 13 tineri cu nevoi speciale, care au ajuns la majorat și trebuie sa-și ia ramas bun de la serviciile acestui Centru. Maria Calchei, directoarea instituției, le-a organizat…

- Peste 50 de concurenti de la unitatile de invatamant din judet vor participa, pe 1 si 2 iunie, la Festivalul de muzica patriotica "ArtHistoryFest 2018", care face parte din programul CENTENAR 2018-NT al Inspectoratului Scolar Judetean Neamt. Inspectorul Elena Preda a declarat miercuri,…