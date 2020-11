Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea cu intarziere a noilor telefoane 5G de catre Apple Inc a dus la cel mai sever declin trimestrial al vanzarilor de iPhone-uri din ultimii doi ani, iar actiunile au scazut cu peste 5% joi, ceea ce a sters 100 miliarde dolari din capitalizarea sa bursiera, scrie Reuters. Din 2013, Apple a livrat…

- Compania a realizat un profit pe actiune de 12,37 dolari, peste nivelul anticipat de analistii intervievati de firma Refinitiv, de 7,41 dolari. Veniturile au avansat cu 37%, la 96,15 miliarde de dolari, fata de estimarea analistilor, de 92,7 miliarde de dolari. Compania anticipeaza ca vanzarile din…

- Compania a aratat ca perspectivele sale se confrunta cu ”un nivel semnificativ de incertitudini”, mentionand viitoarele schimbari ale Apple in domeniul confidentialitatii datelor si o posibila inversare a tendintei actuale a comertului electronic determinata de pandemia de coronavirus. ”Considerand…

- Ford a raportat un profit net de 2,4 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea, respectiv de 60 de centi pe actiune, comparativ cu un castig de 400 de milioane de dolari, sau de 11 centi pe actiune, in urma cu un an. Excluzand elementele exceptionale, profitul Ford este de 3,6 miliarde de dolari,…

- Compania americana Tesla a raportat joi venituri record pentru trimestrul trei din 2020, de 8,77 miliarde de dolari, pe fondul majorarii cererii de vehicule electrice, in timp ce profitul a crescut pentru al cincilea trimestru consecutiv, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Veniturile au…

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…

- Romania si SUA semneaza vineri doua acorduri de maxima importanta: 8 miliarde de dolari pentru reconditionarea unui reactor de la Cernavoda."Romania se afla in fata unui nou moment extrem de important pentru politica externa a tarii noastre, un moment care vine sa consolideze parteneriatul strategic…

- Promoție importanta anunțata de compania low-cost Ryanair! Irlandezii au lansat, pe 1 septembrie, o promoție de 48 de ore in care 1.000.000 de bilete pot fi cumparate cu cate 5 euro pentru cele 240 de destinații operate.Promoția se incheie pe 2 septembrie, la miezul nopții, iar perioada de calatorie…