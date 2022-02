Stiri pe aceeasi tema

- Faimoasa companie de moda si produse de lux Prada este singurul proprietar al fabricii de incaltaminte Hipic Prod Impex de la Sibiu, Romania. Prada a devenit singurul proprietar al fabricii sibiene dupa ce a cumparat pachetul de 20- de la antreprenoarea locala Andreea Sabau. Prada a investit, intre…

- Dupa 10 zile de vot online, site-ul European Best Destination a anuntat, vineri, rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2022. Targul de Craciun din Craiova este pe locul 6 in topul celor mai frumoase din Europa, inaintea unor orase precum Bruxelles, Praga, Moscova, Manchester, a transmis…

- Romania ar putea sa atraga o investiție norvegiana de 800 milioane euro in zece capacitati de productie a unui combustibil care poate sa inlocuiasca carbunele, iar printre locațiile vizate se afla inclusiv Valea Jiului, a anunțat ministrul propus al Energiei, Virgil Popescu. Acesta a precizat ca este…

- Compania de tehnologie și consultanța Softelligence are in plan sa angajeze 100 de dezvoltatori, arhitecți și ingineri de software in urmatoarele 6 luni, pentru a-și extinde astfel echipa existenta cu 40%. Astfel, echipa Softelligence unde lucreaza acum 250 de experți, urmeaza sa creasca la 350 de persoane…