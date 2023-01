Grupul de mercenari Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, s-a inregistrat in Rusia ca firma de consultanta, a informat, vineri, ministerul britanic al Apararii, potrivit dpa. In documentatia depusa pentru autorizare in 27 decembrie, Wagner a declarat ca obiect de activitate „consultanta in management” si nu a mentionat activitatile paramilitare, a aratat […] The post Grupul de mercenari Wagner s-a inregistrat oficial in Rusia. Este firma de consultanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .