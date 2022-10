Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 4 octombrie, pe rețelele de socializare din Rusia au circulat fotografii de la Belgorod, care au aratat stalpi de lumina galbena ridicandu-se pe cer. Imediat au aparut comentariile care spuneau ca e vorba de „cele mai recente arme” rusești, folosite impotriva ucrainenilor. Site-ul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, 3 octombrie, ca toate chestiunile procedurale legate de aderarea Ucrainei la NATO sunt „consumatoare de timp” si ca demersurile trebuie facute la fel ca și in cazul altor țari. El a subliniat insa ca Ucraina trebuie sprijinita ca sa reziste in razboiul declanșat…

- Finlanda a inchis o sectiune a unei principale autostrazi timp de cinci zile, pentru prima data zeci de ani, pentru a permite avioanelor sale de lupta sa exerseze aterizari si decolari pe o pista de rezerva, relateaza Reuters. Finlanda, care solicita aderarea la NATO dupa invadarea Ucrainei de catre…

- „Mobilizarea parțiala” decretata de Kremlin ca raspuns la retragerile la care au fost forțate trupele sale, in Ucraina, se desfașoara masiv și haotic, noteaza corespondentul de la Moscova al ziarului francez, Le Monde.

- Apelul președintelui rus Putin la suplimentarea forțelor militare rusești in Ucraina reflecta problemele Rusiei pe campul de lupta.Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat acest lucru pe Twitter, relateaza Ukrinform. „Apelul președintelui Putin pentru forțe militare rusești suplimentare…

- Imaginile din satelit au confirmat ca Rusia a redislocat un sistem de rachete sol-aer (SAM) S-300 din Siria. Observatorii militari spun ca bateria este in tranzit spre Marea Neagra, pentru a sprijini razboiul Rusiei din Ucraina. Bateria S-300 Masyaf a fost trimisa in Siria in 2018 drept „cadou” pentru…

- In opinia publicistul rus Piontkovski, Putin cauta o incetare a focului pentru a opri contraofensiva Fortelor Armate si a preveni eliberarea Hersonului, ceea ce ar duce la un dezastru politic in Rusia.

- Uniunea Africana (UA) a salutat sambata acordul semnat de Rusia si Ucraina cu ONU și Turica pentru deblocarea exporturilor de cereale, o „evolutie binevenita” pentru acest continent confruntat cu un risc acut de foamete, transmite AFP.