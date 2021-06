Stiri pe aceeasi tema

- Apple amana lansarea serviciului sau de podcasting pe baza de abonament pana in luna iunie, dupa ce unii creatori de podcasturi au intampinat intarzieri in aparitia emisiunilor dupa incarcarea acestora, transmite Reuters. Seviciul ar fi trebuit sa fie lansat in luna mai. Compania a…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a castigat miercuri doua victorii importante in lupta sa impotriva ajutoarelor de stat in valoare de miliarde de euro acordate companiilor aeriene rivale, in conditiile in care Tribunalul General al Uniunii Europene a anulat doua decizii ale Comisiei, prin care fusesera…

- Grupul parlamentar al PNL a anunțat miercuri ca va vota raportul Comisiei pentru afaceri europene, referitor la Noua Agenda a Comisiei Europene – "Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabila". Noua Agenda privind Consumatorii, lansata de Comisia Europeana, urmarește sa raspunda…

- Aceste concluzii preliminare marcheaza prima oara cand Bruxelles-ul aduce acuzatii antitrust impotriva Apple, chiar daca cele doua parti au mai avut conflicte in trecut, cel mai notabil o disputa legata de taxe care implica Irlanda. Apple, Spotify si alte parti vor avea posibilitatea sa raspunda. Daca…

- Comisia Europeana a acuzat, vineri, compania americana Apple Inc. de incalcari ale reglementarilor din domeniul concurentei, in urma unei sesizari facute de firma rivala Spotify. "Comisia Europeana a informat compania Apple in legatura cu opinia preliminara ca a perturbat competitia pe piata…

- Agentia antimonopol rusa (FAS) a anuntat marti ca a condamnat gigantul american Apple la o amenda record de peste 12 milioane de dolari pentru "abuz de pozitie dominanta", relateaza AFP.„FAS a impus Apple o amenda de 12 milioane de dolari”, adica 10 milioane de euro la rata actuala, pentru „abuz de…

- Compania franceza de biotehnologie Valneva a anuntat miercuri ca, in lipsa unui acord cu Uniunea Europeana, va face de acum inainte eforturi spre discutii pe baze bilaterale cu tarile care vor sa achiziționeze prin contract potențialul sau vaccin impotriva COVID-19, transmite AFP, citata de Agerpres.…

- Institutia va analiza daca Apple detine o pozitie dominanta in distribuirea aplicatiilor pe dispozitivele sale in Marea Britanie, a anuntat Autoritatea pentru piete si concurenta (CMA). Politicile de plati ale magazinului de aplicatii App Store al Apple au atras de mult timp plangeri din partea dezvoltatorilor…